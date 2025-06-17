Şırnak’ta Geçici Özel Güvenlik İlanı

ŞIRNAK VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği, 17-19 Haziran tarihleri arasında Beytüşşebap ilçesindeki 4 bölgenin ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan edildiğini bildirdi. Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları isimli bölgelerin bu tarihler arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olacağı belirtildi.

GÜVENLİK AMAÇLI İLAN

Valilik, yaptığı açıklamada, “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliği’nce bu ilan yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada, vatandaşların belirtilen tarihler arasında “2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı” uyarısı yapıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtildi.