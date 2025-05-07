Şırnak’ta Genç MÜSİAD Semineri Yapıldı

SEMİNER HAZIRLIKLARI VE KATILIM

Şırnak’ta Genç MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından e-Ticaret ve Girişimcilik semineri düzenlendi. Etkinlik, Şırnak Üniversitesinde gerçekleştirildi ve Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Ömer Güngör ve öğrenci katılımcılar burada yer aldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE FIRSATLAR

Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Abdulmelik Kayar, dijitalleşmenin giderek arttığı ve ticaretin sınır tanımadığı günümüzde bulunduklarını belirtti. Seminerde, e-ticaretin dinamiklerinin yanı sıra girişimcilik sürecinin getirdiği zorluklar ile büyük fırsatlar üzerinde durduklarını ifade eden Kayar, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.