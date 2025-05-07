Haberler

Şırnak’ta Genç MÜSİAD Semineri Yapıldı

SEMİNER HAZIRLIKLARI VE KATILIM

Şırnak’ta Genç MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından e-Ticaret ve Girişimcilik semineri düzenlendi. Etkinlik, Şırnak Üniversitesinde gerçekleştirildi ve Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Ömer Güngör ve öğrenci katılımcılar burada yer aldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE FIRSATLAR

Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Abdulmelik Kayar, dijitalleşmenin giderek arttığı ve ticaretin sınır tanımadığı günümüzde bulunduklarını belirtti. Seminerde, e-ticaretin dinamiklerinin yanı sıra girişimcilik sürecinin getirdiği zorluklar ile büyük fırsatlar üzerinde durduklarını ifade eden Kayar, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Çine’de Trafik Kuralları Eğitimi Verildi

Çine'de anaokulu öğrencilerine Trafik Haftası nedeniyle uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi. Eğitimde yaya eğitimi, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları üzerine bilgi verildi.
Haberler

Kızıldeniz’de Gemilere Saldırı Sürecek

Yemenli Husiler, ABD ile Kızıldeniz'deki ticari gemi saldırılarını durdurmak için imzalanan anlaşmanın yalnızca Amerikan ve uluslararası gemiler için geçerli olduğunu, İsrail gemilerini kapsamadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.