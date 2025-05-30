Şırnak’ta Girişimcilik Buluşması Yapıldı

ŞIRNAK’TA TECRÜBE PAYLAŞIM BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Şırnak ilinin Silopi ilçesinde tecrübe paylaşım buluşması gerçekleştirildi. Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Şırnak Şubesince düzenlenen etkinlikte, kendi işini kurmak isteyen bireylere girişimcilik konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖNEMLİ PROJELER

Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Melik Kayar, yaptığı açıklamada, genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik projelerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu projelerin, gençlerin iş dünyasına atılmasında yardımcı olacağını vurguladı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK TAVSİYELERİ

Kadın girişimci Sabriye Büngin ise girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik önerilerde bulundu. Büngin, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının önemine değindi ve başarılı olmak için gereken adımları paylaştı.