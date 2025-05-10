Şırnak’ta İki Anne Çocuklarına Bakıyor

ŞIRNAK’TA ANNE ŞEFKATİ

Şırnak’ta yaşayan 2 anne, şefkatle baktıkları hasta ve engelli çocuklarını hayata bağlıyor. Fehime Gök, epilepsi hastası 3 çocuğuna bakarken; Vesile Abay ise biri zihinsel ve bedensel engelli, diğeri epilepsi hastası 2 çocuğuyla yıllardır ilgileniyor. Her iki anne de çevrelerinden büyük takdir topluyor.

FEHİME GÖK’ÜN AZİMLİ BAKIMI

Vakıfkent Mahallesi’nde 8 çocuklu Gök ailesinin epilepsi hastası çocukları Musa (35), Sevim (30) ve Sabri’yi (32) anneleri Fehime Gök, bir an olsun yalnız bırakmıyor. Anne Gök, çocuklarının yıllardır ihtiyaçlarını karşılıyor. Hareketsiz kaldıkları için kilo problemleri ortaya çıkan çocuklarının bakımını üstleniyor. Nöbet krizleri nedeniyle düşerek yaralanan bu üç çocuğuna bebek gibi bakan Fehime Gök, eşini kaybettikten sonra hayatını tamamen çocuklarına adıyor.

Gök, “Tek kaygım ölürsem onlara ne olacak” diyerek, AA muhabirine eşini 2 yıl önce kaybettiğini ve hasta çocuklarının bakımını kızıyla birlikte yaptığını aktarıyor. Çocuklarının tedavisi için Gaziantep, Mersin ve Diyarbakır’daki hastanelere gittiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. “Tedavilerini yalnızca ilaçla sürdürüyoruz, başka bir çaresi yok. İlaçlarını devletimiz şükürler olsun veriyor. Çok zorluk çektim bu yaşa getirene kadar. Artık ben de yaşlanıyorum. Bayıldıklarında kaldırmak zor oluyor, çeşitli yerlerinden yaralanıyorlar. Bakımları çok zor ve meşakkatli,” diyor.

VESİLE ABAY’IN FEDAKARLIĞI

Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi Vesile Abay da bedensel ve zihinsel engelli 17 yaşındaki kızı Hicran ve 6 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Mustafa’ya özveriyle bakıyor. Abay, kızının büyümesiyle bakımın da zorlaştığını ifade ederek, “Kızım ve oğlumun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Devletin verdiği bakıcı parasıyla onlara bakıyorum. Allah, devletimize zeval vermesin. O bakıcı maaşını almasaydım, bu şartlarda hiç bakamazdım,” diyor. Abay, evlatlarına baktığı için hiçbir zaman şikayet etmediğini belirtiyor ve her zaman şükrediyor.