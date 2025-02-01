Şırnak’ta İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. İki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

YARALANMA VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kavga sırasında Barış Nas, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından ihbarla sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Barış Nas, Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye ulaşan Barış Nas, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.