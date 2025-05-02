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Şırnak’ta İmza Kampanyası Başladı

KAMPANYA BAŞLATILDI

Şırnak’ta “Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver” mottosuyla imza kampanyası oluşturuldu. Diyanet-Sen Şırnak Şubesi ve Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından hayata geçirilen kampanya çerçevesinde Memur-Sen bürosunda bir basın toplantısı yapıldı. Diyanet-Sen Şırnak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Duran, “2025 Aile Yılı” çerçevesinde 81 ilde aynı anda imza kampanyası başlatıldığını ifade etti.

GEREKEN TEDBİRLER ALINMALI

Duran, “Gündüz kuşağı programlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” diyerek, bu tür yayınların yalnızca bireyleri değil, toplumun tüm yapısını derinlemesine etkilediğine dikkat çekti. Duran, “Bu yayınlarla aile kurumu zedelenmekte, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Herhangi bir fayda üretmeyen, toplumu olumsuz etkileyen yayınlara derhal son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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