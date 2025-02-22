Şırnak’ta İş Makinesine Çığ Düştü

Beytüşşebap’ta Köy Yolu Kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile çalışmalara başladı.

Çığ Düşmesiyle Sıkıştı

Çalışma sırasında bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör İrfan Cin, kar nedeniyle iş makinesinin kabininde sıkıştı.

Sıkıştığı Yerden Kurtarıldı

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde çıkarılan Cin, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre Cin’in durumu iyi.

Cin’in Yaşadığı Korkulu Anlar

Bu arada, Cin sıkıştığı anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, “Makine komple kara saplanmış, hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alabiliyorum, çok şükür, makine çalışıyor. Kıpırdatamıyorum kendimi.” ifadelerini kullanıyor.