Şırnak’ta Kaçak Ürün Ele Geçirildi

JANDARMA FAALİYETLERİ SONUCUNDA GÜMRÜK KAÇAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak’ta jandarma ekibinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 8 milyon 331 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Ağustos tarihlerinde düzenlediği operasyonlarla kaçakçılık ve narkotik suçlarına yönelik 34 olayda 34 şüpheliyi yakaladı.

OLUMSUZ FAALİYETLERE KARŞI ÖNLEMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarının sonucunda, şüphelilere ait evler, yan binalar ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen pek çok malzeme bulundu. Operasyonlar sırasında ele geçirilen ürünler arasında 1 gram kubar esrar, 1 paket sentetik ecza, 64 adet elektronik sigara, 12 bin 963 bandrolsüz sigara, 12 kilogram çay, 30 kilogram nargile tütünü, 360 puro, 155 cep telefonu, 78 termos, 376 oyuncak, 2 bin 9 inşaat malzemesi, 91 ev ve ofis eşyası, 127 el aleti, 68 kozmetik ürün, 158 süs eşyası, 70 tıbbi malzeme, 77 mutfak eşyası ve 233 farklı gümrük kaçağı malzeme yer alıyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin 8 milyon 331 bin 450 TL olduğu bildirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordine edilerek adli işlem başlatıldığı öğrenildi.