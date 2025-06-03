Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonları Gerçekleşti

ŞIRNAK’TA DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Şırnak’ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları çerçevesinde 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılıyor. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarıyla mücadele amacıyla son bir hafta içinde kent merkezi ve çevresinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

YAKALANAN MALZEMELER

Bu kapsamda belirli adresler ve araçlarda yapılan arama işlemlerinde, 6 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram bonzai, 3 sentetik ecza, 3 bong cihazı, gümrük kaçağı toplamda 2 bin 100 paket sigara, 370 elektronik sigara tütünü, 40 cep telefonu, çeşitli tarihi eser objeleri, 41 sahte para, 183 elektronik sigara ve 36 adet değişik malzeme ele geçirildi. Yapılan bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler sürüyor.