Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

ŞIRNAK’TA YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Şırnak ilinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları kapsamında 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri, 31 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik detaylı bir çalışma yürüttü.

YAKALANAN MALZEMELER VE İŞLEMLER

Bu operasyonlar sonucunda, yakalanan 10 kişi ile ilgili gerekli işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olarak tespit edilen 3 bin 425 paket sigara, 1500 litre motorin ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.