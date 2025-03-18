Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonunda 44 Kişiye İşlem

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gerçekleştirilen operasyonlarda 44 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirdi. Ekipler, alınan ihbarları ve yürütülen istihbarat çalışmalarını dikkatlice değerlendirdi.

ELE GEÇİRİLEN MATERİAL VE MİKTARLAR

Bir haftalık süreçte düzenlenen operasyonlarda toplam 1 milyon 804 bin 140 liralık malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 13 adet hap, 9 gram bonzai, 3 gram eroin, 3 gram kenevir tohumu, 13 adet cep telefonu, 10 bin 728 adet bandrolsüz sigara, 119 adet elektronik sigara, 350 adet puro, 21 kilo nargile tütünü, 17 adet güneş gözlüğü, 52 kilo çay, 90 adet elektronik eşya, bin 7 adet tabanca şarjörü, 220 kilo kaçak et, 1 adet papağan, 2 adet maymun ve 70 adet değişik gümrük kaçağı malzeme tespit edildi.

YASAL İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Operasyonların sonuçları itibarıyla 44 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. Elde edilen bulguların ardından, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalar hızlandırılacak.