Şırnak’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Şırnak’ta, Vali Yardımcısı Emine Dilce’nin başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı. Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen bu toplantı, 2025 yılı il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı olarak özel bir önem taşıyor. Toplantıya, il protokolü ve ilgili kurum müdürleri de katılım sağladı.

Katılımcılar, 2025 yılı boyunca kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi için izlenecek yol haritasını tartıştı. Bu kapsamda, toplantı sonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulması, eğitim programlarının düzenlenmesi ve destek hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için çeşitli kararlar alındı.

Tokat’ta TAKE Projesi Kapsamında Ayçiçeği Hasadı Başladı

Tokat'ta yürütülen TAKE Projesi sayesinde 12 dekarlık alanda ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi. Toplamda 1.923 çiftçiye %50 hibe ile 18,6 ton tohum verildi.
Çorumlu Obası’nda Yeşilay Gönüllüleri Buluştu

Çorumlu Obası'nda düzenlenen etkinlikte, Genç Yeşilay gönüllülerine bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi üzerinde duruldu.

