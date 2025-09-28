Şırnak’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TOPLANTI DÜZENLENDİ

Şırnak’ta, Vali Yardımcısı Emine Dilce’nin başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı. Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen bu toplantı, 2025 yılı il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı olarak özel bir önem taşıyor. Toplantıya, il protokolü ve ilgili kurum müdürleri de katılım sağladı.

Katılımcılar, 2025 yılı boyunca kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi için izlenecek yol haritasını tartıştı. Bu kapsamda, toplantı sonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulması, eğitim programlarının düzenlenmesi ve destek hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için çeşitli kararlar alındı.