Şırnak’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce’nin başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla bir toplantı yapıldı. Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen bu toplantıda, 2025 yılı il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu gündeme alındı. Toplantıya il protokolü ve ilgili kurum müdürleri katılım gösterdi.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine dair detaylı bir yol haritası üzerinde duruldu. Katılımcılar, bu süreçteki hedefleri ve stratejileri belirlemek üzere fikir alışverişinde bulunarak ortak çözümler aradı.

ETKİN DESTEK HİZMETLERİ İÇİN KARARLAR ALINDI

Toplantı sonunda, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık artırıcı çalışmalar, eğitim programları ve destek hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik çeşitli kararlar alındı. Bu kararların uygulanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

