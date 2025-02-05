Şırnak’ta Kadınlar Geleneksel Meslekler Öğreniyor

Unutulmaya Yüz Tutan Meslekler Yeniden Hayat Buluyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezine (ADEM) katılan 130 kadın kursiyer, köklü ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar öğreniyor. ADEM’e gelen kadınlar, el emeğiyle ürettikleri kilim ve halıların yanı sıra çeşitli ürünlerin yapıldığı kurslara büyük ilgi gösteriyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle düzenlenen bu kurslarda sanatlarını geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Dikiş nakış, trikotaj, amigurumi bebek ve iğne ile ürün üretme gibi alanlarda dört farklı kursta eğitim alan 130 kursiyer, hediyelik ürünler elde ediyor.

Kurs Eğitmeninin Deneyimi

Usta öğretici Özlem Cin, dört yıldır ADEM’de görev yaptığını ve 20 öğrenciye eğitim verdiğini aktarıyor. Kadınların burada çocukları için harika projeler ortaya çıkardığını ifade eden Cin, yaptıkları işlerin kalitesinden ve memnuniyetlerinden bahsediyor.

Kursiyerlerin Deneyimleri ve Ürünleri

Kursiyerlerden Besna Ataman, dikiş nakış kursuna katıldığını belirterek, “Makinayı anlattılar, sonra normal işlere geçtik. 4 haftadır buradayız. Çok güzel ürünler yaptık. Hocalarımıza çok teşekkür ederim” diyor. Diğer bir kursiyer Hasan Varol ise bu alanda eğitim almayı çok sevdiğini ve eğitmenleri sayesinde güzel bir başlangıç yaptığını dile getiriyor. Ters lale usta öğreticisi Sabriye Parspancı ise “4 yıldır aile destek merkezinde çalışıyorum. Ters lale resmini tepsi ve çanta üzerine işledik. Güzel ürün çıktı. Patentini aldık. Bu ürünlerimizi ülkenin her yerine gönderiyoruz” diyor.