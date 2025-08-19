Şırnak’ta Kadınlar, Jirki Kilimi Yapıyor

ŞIRNAK’TA KADINLAR TARİH DOKUYOR

Şırnak ilinde, “Jirki Kilimi ile Kadınlar Tarih Dokuyor Projesi” çerçevesinde kadınlar, hem iş imkanı buluyor hem de bölgenin geleneksel kilimini geleceğe taşıyor. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi iş birliği ile hayata geçirildi. Bu kapsamda şehirde iki yeni atölye kurulmuş durumda. Yaklaşık 100 kadın, sabah ve öğleden sonraki vardiyalarda üretim gerçekleştirmekte. Ayrıca, ilerleyen süreçte Uludere ve Silopi’de de yeni atölyelerin açılması amaçlanıyor.

ÜRÜNLERİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Kurulacak olan satış ofisi ve Cehennem Deresi Seyir Tepesi’nde açılacak olan tanıtım merkezi ile ürünlerin turistlere ve internet üzerinden dünya genelindeki alıcılara ulaştırılması hedefleniyor. Atölye kuruluşlarıyla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Bişenk Fatma Acar, “Bizim projemiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak amacıyla hayata geçirildi. Özel idaremizin, sayın valimizin ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle şu anda aktif olan 2 atölyemiz kuruldu. Her atölyemizde 17 ila 20 arasında tezgah yer almakta. Şu anda sabah ve öğleden sonra olmak üzere yaklaşık 100 kadın arkadaşımız Jirki kilim üretimi yapmaktadır” şeklinde belirtti.

YENİ ATÖLYELER VE SOSYAL KATILIM

Acar, Uludere ilçesi ve Silopi’nin Başverimli beldesinde iki yeni atölyenin kurulacağını, bunun da 60 kadın için yeni iş imkanları yaratacağını ifade etti. Projenin asıl amacının kadınlara istihdam sağlamak, evdeki stresi atabilecekleri bir alan oluşturmak ve kültürü daha ileri taşımak olduğunu söyledi. Ayrıca, “Bir satış ofisi kurduk. Bunun yanı sıra Cehennem Deresi Seyir Tepesi’nde de ürünlerimizi sergileyeceğimiz bir merkez açacağız. Turistlerin ilgisini çekmek, aynı zamanda internet üzerinden de satış yaparak Jirki kilimini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Şimdiden farklı firmalardan siparişler almaya başladık” diye ekledi.

KADINLARIN GÜÇLENMESİNE DESTEK

Proje sayesinde kadınların sosyal hayata daha aktif katılımının desteklendiğini vurgulayan Acar, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan da destek almaktayız. Kadınlarımız için hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü bir adım atıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Şırnak’ta Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında atölyelerde usta öğretici olarak görev yapan 68 yaşındaki Kudret Tokgözoğlu, mesleğini 55 yıldır sürdürmekte. 10 yaşından bu yana bu alanda çalışan Tokgözoğlu, aynı zamanda “Jirki kilimi”nin nesilden nesle aktarılmasına yardımcı oluyor. 500’den fazla öğrenci yetiştiren Tokgözoğlu, 25 yıl halk eğitim bünyesinde çalışarak emekli olmasına rağmen bu tutkudan vazgeçmemiş. Küçüklüğünde okuyamadığı için bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek, 25 yıldır kilim tezgahında yaşamını sürdürmekte.