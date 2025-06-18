Şırnak’ta Kamyonet Takla Attı, 4 Yaralı

KAZA ANINDA SÜRAT İLE GEÇİŞ

ŞIRNAK’ta freni boşalan bir kamyonet, seyir halindeki bir taksiye çarparak ardından kaldırıma ve ağaca çarptı. Bu kazada toplamda 4 kişi yaralanırken, kamyonetin caddede hızla geçişi güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde Lice Caddesi’nde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN ETKİLERİ

Yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 73 ABG 540 plakalı içecek yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu seyir halindeki 73 T 0083 plakalı taksiye çarptı. Ardından kaldırıma ve bir ağaca çarpan kamyonet takla attı. Kazada yaralananlar arasında Ferhat M., Meki K., Mizgin Y. ve Süleyman Z. bulunuyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olay haber alındıktan sonra sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldığı bildiriliyor.