Şırnak’ta Kavga: İki Yaralı Kişi

MAHALEDEN CADDEYE TAŞAN KAVGA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki grup arasında başlayan kavga, mahalleden caddelere sıçradı. Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Nur Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup, mahallede tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede caddeye taşarak yumruklu, sopalı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

KAVGA SONRASINDA YARALI VE GÖZALTI

Kavganın ardından iki kişi yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde hastaneye sevk edildi. Olay yerindeki kalabalığın dağıtılması için biber gazı kullanıldı. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.