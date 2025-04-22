Şırnak’ta Kınalı Keklik, 21 Bin Ceza

ŞIRNAK’TA YASAKLI KÜMES HAYVANLARIYLA İLGİLİ CEZA

Şırnak kent merkezinde, aracında yasaklanan 4 kınalı keklik taşıyan sürücüye toplam 21 bin 500 lira ceza uygulandı. Merkez İlçe Jandarma Kolluk ekipleri, bir araçta gerçekleştirdiği kontrol sırasında, kafeslerde tutulan 4 kınalı kekliği ele geçirdi. Ele geçirilen kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

KINALI KEKLİKLERİN TESLİMİ VE CEZA UYGULAMASI

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerince araçta bulunan 4 kınalı kekliğin muhafaza altına alınıp birimlerine teslim edildiğini belirtti. Kalay, araç sürücüsü S.T’ye 21 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandığını ve kekliklerin uygun bir ortamda doğaya salınacağını ifade etti.