Şırnak’ta Köy Yolu Çığ Nedeniyle Kapandı

BEYTÜŞŞEBAP’TA ÇIĞ DÜŞTÜ

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yoluna sabah saatlerinde çığ düştü. Bu durum sonucu yol ulaşıma kapandı, ancak bölgedeki İl Özel İdare karla mücadele ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

YOL TEKRAR AÇILDI

Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca, ilçe genelinde kardan dolayı ulaşıma kapanan toplamda 10 köy yolu da ekiplerin müdahaleleri sayesinde yeniden trafiğe açıldı. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerdeki sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.