Şırnak’ta Motosiklet Sürücüleri Bilgilendirildi

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı’nın “Bir Kural Bir Ömür” kampanyası çerçevesinde, Şırnak’ta motosiklet sürücülerine yönelik önemli bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine koruyucu güvenlik ekipmanlarının önemi, motosiklet kazalarının başlıca sebepleri ve trafikte görünür olmanın şartları gibi konularda bilgi sundu.

KURAL VE GÜVENLİK VURGUSU

Eğitim kapsamında şerit değiştirirken dikkat edilmesi gereken noktalar ve hız limitlerine uyulması gibi konulara da değinildi. Trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla hazırlanmış broşürler de etkinlikte sürücülere dağıtıldı. Trafik ekipleri, motosiklet kullanıcılarının hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği için trafik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.