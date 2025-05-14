Şırnak’ta Öğrenci Heimlich ile Kurtarıldı

ÖĞRENCİ YAŞAMINI KAYBETMEKTEN DÖNDÜ

Şırnak’taki bir ortaokulda, boğazına yabancı cisim kaçan bir öğrenci, öğretmenlerinin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndü. Şehr-i Nuh Ortaokulu’nda 7. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Ü.Ş, okulun bahçesinde bulunduğu sırada boğazına yabancı madde kaçtı.

Beden eğitimi öğretmeni Murat Şenses, durumu fark ettikten sonra Ü.Ş’ye Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin gerçekleştirdiği müdahale sonrasında, çocuğun soluk borusuna kaçan cisim çıkarıldı ve rahat bir şekilde nefes almaya başladı. Yaşanan bu olay, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.