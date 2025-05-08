Şırnak’ta Öğrenciler Dramı Sergiledi

ŞIRNAK’TA SERGİ AÇILDI

Şırnak’ta lise öğrencileri, Gazze’de meydana gelen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları resimleri sergiledi. Silopi Senan İdin Fen Lisesi’nde düzenlenen sergide, öğrenciler yalnızca acıyı değil, aynı zamanda umut, direniş ve dayanışma temalarını da eserlerine yansıttı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Fahrettin Kaya, Gazze’de yaşananların herkes üzerinde derin bir etki bıraktığını söylüyor. Kaya, çocukların bu konuyu görmezden gelmek istemediklerini ve dönem boyunca Gazze’deki insanlık dramını tuvallere aktararak gerçekte yaşanan acıyı ifade etmek istediklerini anlattı.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARIYLA YÜKLÜ TABLOLAR

Öğrencilerden Elif Demirhan, “Boykot ürünlerinin bomba, kan ve füze gibi şeylere dönüştüğünü anlatmak istedim. Çünkü verilen her para onlar için bomba ve füze parasına dönüşüyor. Daha çok can ölüyor. Dökülen kanlar Filistin’de çocukların, kadınların kanları” şeklinde düşüncelerini ifade etti. Mescid-i Aksa’yı tuvale aktaran Ayşe Aşkın ise, “Bu tuvalde Mescid-i Aksa’nın sadece taştan yapılmış bir yapı olduğunu değil, yüzyılın umudunu, gözyaşını ve huzurunu da göstermek istedik” dedi. Ayrıca, “Gökyüzünde sabahın altın ışıkları ve mavisini göstermeye çalıştım. Fırça darbelerimde ezanın sessizliğini ve huzuru ifade etmek istedim” dedi.

FİLİSTİN’İN ADALETSİZLİKLERİ ANLATILIYOR

Agit Agitoğlu, tablosunda Filistin’e yapılan adaletsizlikleri ele alarak, “Zamanımızı ne kadar boşa harcadığımızı gösteriyor. Güneşte çocukça çizilmiş bir güneş umut vadediyor. Duvarın arkasındaki insanlar da Filistin için özgürlük mücadelesinde” diyerek düşüncelerini aktardı. Esra Özdemir, “Kubbetü’s-Sahra’nın altın kubbesi yalnızca göğe yükselen bir yapı değil; inancımızın, umutlarımızın ve Gazze’nin solmayan direnişini anlatıyor” dedi ve “Bu tabloda yalnızca bir yapıyı değil, yüzyıllardır dualarla oluşan bir toprak parçasının kalbini anlattım” ifadelerini kullandı.

YIKILAN MAHALLELERİN HİKAYESİ

Gazze’de yıkılan mahalleleri tuvale aktaran Sümeyye Yıldız, “Burada Filistin’in yıkılan mahallelerini anlatıyorum. Geçmişte burada mutlu aileler, üzgün aileler yaşamıştı ancak bu sokaklar artık harabe. Ne yazık ki, son zamanlarda gündem olan İsrail, Filistin’e savaş açtı. Gördüğünüz gibi, mutlu ailelerin yaşam alanları artık yok. Artık bir yaşam alanı kalmadı ve insanlar hayallerinin ellerinden alındığını hissediyor” şeklinde konuştu.