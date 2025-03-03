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Şırnak’ta Operasyonlar: 42 Gözaltı Yapıldı

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ŞIRNAK’TA GÖZALTI OPERASYONLARI

Şırnak’ta son bir haftalık süreçte gerçekleştirilen terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonları sonucunda toplam 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ile Narkotik ekipleri, il genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

OPERASYON SONUCU ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan bu operasyonlar neticesinde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi. 2,37 gram metamfetamin, 2 bin 760 paket kaçak sigara, 855 paket elektronik sigara tütünü, 190 adet cep telefonu, 12 kilo çay, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 16 bin 371 adet emtia ve 822 adet elektronik sigara gibi maddelere ulaşıldı.

GÖZALTILAR VE YASAL İŞLEMLER

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan kişiler arasında 6 şüpheli terör, 5 şüpheli narkotik ve 31 şüpheli ise asayiş ile kaçakçılık süreçlerinden dolayı yakalandı. Bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmakta. Şırnak’taki güvenlik önlemleri ve operasyonlar, yereldeki asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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