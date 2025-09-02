Şırnak’ta Ormanlık Alan Yangın Var

ŞIRNAK’TA ORMAN YANGINI

Şırnak’ın Bestler Dereleri bölgesinde ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Yangın, sabah saat 09.36 sularında Şırnak Bestler Dereler Uğur Tepe (Merg u Mar) bölgesinde başladı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLİYOR

Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve çok sayıda jandarma personeli yönlendirildi. Yangına iş makineleri ve arazözlerle 20 kişilik yangın söndürme ekipleri müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağlıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade ediyor. Ayrıca vatandaşlardan, yangın bölgesinden uzak durmaları isteniyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.