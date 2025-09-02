Haberler

Şırnak’ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Şırnak’ın Bestler Dereleri bölgesinde ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Şırnak Bestler Dereler Uğur Tepe (Merg u Mar) bölgesinde sabah saat 09.36 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrasında, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve çok sayıda jandarma personeli bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına, iş makineleri ve arazözlerle oluşturulan 20 kişilik yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca, yangın söndürme helikopteri ile havadan da destek sağlanıyor. Yetkililer, çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu süreçte, vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları isteniyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Haberler

Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.