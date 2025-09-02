Şırnak’ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Şırnak’ın Bestler Dereleri bölgesinde ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Şırnak Bestler Dereler Uğur Tepe (Merg u Mar) bölgesinde sabah saat 09.36 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrasında, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve çok sayıda jandarma personeli bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına, iş makineleri ve arazözlerle oluşturulan 20 kişilik yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca, yangın söndürme helikopteri ile havadan da destek sağlanıyor. Yetkililer, çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu süreçte, vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları isteniyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.