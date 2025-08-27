Haberler

Şırnak’ta Otomobil Hasan K.’ye Çarptı

KAZAANIN AYRINTILARI

Şırnak’ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan K., bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza, öğleden sonra Şırnak-Cizre kara yolunun 7’inci kilometresinde, araç muayene istasyonu yakınında gerçekleşti. Hasan K., yaya olarak karşıya geçmek istediği esnada, Mikail Ö. yönetimindeki otomobil ona çarptı.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hasan K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Kazanın ardından sürücü Mikail Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Anadolu Yelken Ligi Başladı. Yelken Heyecanı Yükseliyor. Yarışmacılara Başarılar Diledik

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı; gençler yelkenle tanışıyor.
Akkese Mahallesi’ndeki Camide Yangın

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Merkez Camisi'nde meydana gelen yangın, camiyi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

