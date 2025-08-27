Şırnak’ta Otomobil Hasan K.’ye Çarptı

KAZAANIN AYRINTILARI

Şırnak’ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan K., bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza, öğleden sonra Şırnak-Cizre kara yolunun 7’inci kilometresinde, araç muayene istasyonu yakınında gerçekleşti. Hasan K., yaya olarak karşıya geçmek istediği esnada, Mikail Ö. yönetimindeki otomobil ona çarptı.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hasan K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Kazanın ardından sürücü Mikail Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.