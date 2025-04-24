Şırnak’ta polis memuru Şehit Oldu

ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 20 Nisan tarihinde gerçekleşen trafik kazasına müdahale etmek için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve akşam saatlerinde şehit olmuştur. Cizre-Nusaybin karayolu üzerinde Çığır köyü yakınlarında meydana gelen bu olay, 20 Nisan’da yaşanan trafik kazasına müdahale ederken gerçekleşti. Yol açma çalışmaları sırasında, yol işaretlemelerini aşan ve sürücüsünün ismi ile plakası tespit edilemeyen TIR, polis memuru Bacak’a çarpmıştır.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Kazadan sonra sürücü gözaltına alındı ve Bacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen Bacak, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bacak’ın şehit olduğu haberi, Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Vali Birol Ekici adına yapılan açıklamada, “20.04.2025 günü, Şırnak ilimiz Cizre-Nusaybin istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekiplerimiz, yol açma çalışmalarını sürdürdükleri esnada yapılan yol işaretlemelerini aşan bir aracın çarpması sonucu polis memuru Zeki Bacak ağır şekilde yaralanmıştır. Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.04.2025 tarihinde şehit olan kahraman polis memurumuz Zeki Bacak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim” şeklinde ifadeler yer aldı.