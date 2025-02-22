Şırnak’ta Poşette Bebek Cesedi Bulundu

ŞIRNAK’TA KORKUNÇ BULUNTU

Şırnak ilindeki Silopi ilçesine bağlı Esenli köyünün kırsal kesiminde yaşanan dehşet verici bir olayda, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde bir poşet içerisinde yeni doğmuş bir kız çocuğunun cesedi bulundu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgedeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler olay yerine intikal etti ve gerekli incelemeleri başlattı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, bu üzücü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma açıldığı bildirildi.