Şırnak’ta Programda Öğrenciler Kaynaşıyor

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI ŞIRNAK’TA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şırnak’ın Uludere ilçesinde “Maziden Atiye Şırnak” programına katıldı. Yılmaz, kentteki temaslarına devam ederek, öncelikle Şırnak Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Birol Ekici ile bir süre makamında görüştü.

HİLAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE KONUŞTU

Yılmaz, ardından Uludere ilçesinin Hilal beldesindeki Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. Yılmaz, Cizre’deki Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese, Cizre Kalesi gibi tarihi ve kültürel değerlerin korunması gerektiğini vurguladı. “Bunlar bizim tarihimiz ve kültürümüz. Kültürler farklı olabilir ama bizim medeniyetimiz bir medeniyet o da İslam medeniyeti. Anadolu’da, Doğu’da farklı bir kültür olabilir ama netice itibarıyla biz İslam medeniyetinin mensubuyuz.” dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT

Programda, amaçlarının öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirten Yılmaz, bu sürecin ileride dostluklar ve çevreler edinme noktasında faydalı olacağını ifade etti. “Birbirinizi tek tek tanıyacaksınız. Bu kaynaşma sonucunda ileriki hayatınızda dostlarınız, bir çevreniz olacak. Onun için burası sizin için tarihi bir fırsat. Buradan ayrıldıktan sonra burası sizde bir hatıra olarak kalacak ve ‘İyi ki Maziden Atiye Şırnak programına katılım sağlamışım.’ diyeceksiniz.” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir de bir sunum yaptı. Programa, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.