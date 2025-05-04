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Şırnak’ta Protokol İmzalandı. Spor Faaliyetleri Gerçekleşecek

ŞIRNAK’TA SPOR VE KÜLTÜREL FAALİYETLER İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte çeşitli kültürel ve sportif etkinlikleri kapsayan bir anlaşma imzaladı. Şırnak Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, kurumu yöneten Fatin Eraslan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din’i ziyaret ederek bu süreci desteklediler.

GENÇLERE DESTEK VE BAŞARI DİLEKLERİ

Ziyaret esnasında, yetkililer Gençlik Merkezi atölyelerinde eğitim alan gençlerle de bir araya geldi. Bu buluşmada, gençlere destek verdiklerini belirterek başarı dileklerinde bulundular. Din ve Şahin, imzaladıkları protokol ile gençlerin sportif ve kültürel aktivitelere katılımını artırmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

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