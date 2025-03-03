Şırnak’ta Sağlık Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

ŞIRNAK’TA SAĞLIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Şırnak’ı Beytüşşebap ilçe merkezi ile Kato Dağı’nın güzelliklerini birleştiren sağlık yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yürüyüş, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında “Zararlı alışkanlıklarla mücadele ve sağlıklı yaşamı seç” mottosu ile düzenlendi. Yürüyüşe Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, birçok vatandaş ve öğrenci katılım gösterdi. Gönüllü gençler, ellerinde dev Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla yürüyüşü 2 kilometre boyunca sürdürdü.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK MESAJLARI

Etkinlikte yer alan öğrencilerden Pelşin Uysal, yürüyüşün keyifli geçtiğini vurgulayarak, “Sağlıklı yaşamayı tercih edin, sigaradan ve alkolden uzak durun” ifadesini kullandı. Bir diğer öğrenci Nehir Ataman ise, yürüyüşün güzel geçtiğini belirterek, sağlıklı bir yaşam amacıyla birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Bu tür etkinlikler, toplumda sağlık bilincini artırma hedefi ile düzenleniyor ve özellikle gençlerin sağlıklı alışkanlıklar edinmesi için bir fırsat sunuyor.