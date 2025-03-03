Haberler

Şırnak’ta Sağlık Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

sirnak-ta-saglik-yasam-yuruyusu-duzenlendi

ŞIRNAK’TA SAĞLIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Şırnak’ı Beytüşşebap ilçe merkezi ile Kato Dağı’nın güzelliklerini birleştiren sağlık yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yürüyüş, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında “Zararlı alışkanlıklarla mücadele ve sağlıklı yaşamı seç” mottosu ile düzenlendi. Yürüyüşe Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, birçok vatandaş ve öğrenci katılım gösterdi. Gönüllü gençler, ellerinde dev Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla yürüyüşü 2 kilometre boyunca sürdürdü.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK MESAJLARI

Etkinlikte yer alan öğrencilerden Pelşin Uysal, yürüyüşün keyifli geçtiğini vurgulayarak, “Sağlıklı yaşamayı tercih edin, sigaradan ve alkolden uzak durun” ifadesini kullandı. Bir diğer öğrenci Nehir Ataman ise, yürüyüşün güzel geçtiğini belirterek, sağlıklı bir yaşam amacıyla birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Bu tür etkinlikler, toplumda sağlık bilincini artırma hedefi ile düzenleniyor ve özellikle gençlerin sağlıklı alışkanlıklar edinmesi için bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör İlker Püren eşliğinde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve taktik çalışmalara odaklanıldı; bazı oyuncular katılmadı.
Haberler

Konyaspor-Trabzonspor Maçında Kavga Çıkıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yendi. Maç sonrasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanarak kavgaya dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.