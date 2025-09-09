Şırnak’ta Salatalık Yutan Çocuk Rahatsızlandı. KATETER VÜCUTTA UNUTULDU, AMELİYATLA ÇIKARILDI.

ŞIRNAK’TA YER ALAN KORKUNÇ OLAY

Şırnak’ta yaşayan Semra ve Mehmet Ötün çiftinin oğulları Aram Devran Ötün, mayıs ayında piknikte salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma şikayetleriyle Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan röntgen ve MR tetkiklerinde Aram’ın vücudunda unutulmuş bir kateter tespit edildi.

KATETER AMELİYATLA ÇIKARILDI

Aram, Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası’na sevk edilerek 5.5 saat süren riskli bir ameliyata alındı. Bu süreçte 18 santimetre uzunluğundaki kateter çıkarıldı. Ameliyat sonrası yapılan incelemeler sonucu kateterin kalp kapakçığına ve ciğerlerine zarar verdiği belirlendi.

DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI

Aile, hem maddi hem de manevi zararlarının karşılanması adına Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne başvuruda bulundu. Dicle Üniversitesi, konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ailenin avukatı Ahmet Yalçın, “Müvekkilim Aram Devran Ötün, 2022 Eylül ayında Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde Stevens-Johnson hastalığı nedeniyle tedavi gördü. Tedavi sırasında kendisine kateter takıldı. 18 santimetre uzunluğundadır. Bunu takarken büyük bir ihmalkarlık yapılarak vücudunda unutuldu,” dedi.

KATETERİN UNUTULMASI CİDDİ SORUNLAR YARATTI

Ailenin yaşadığı durum hakkında bilgiler veren Semra Ötün, “Oğlum 3 yıl önce Stevens-Johnson sendromu hastalığına yakalandı. Doktorlar bize acilen Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi bölümüne sevk ettiler. Çocuğum, 28 gün yoğun bakımda kaldı,” diye konuştu. Semra Ötün, oğlunun piknikte yuttuktan sonra sürekli öksürmeye ve kusmaya başladığını ifade etti. Aile, durumun ciddiyetini anlayarak hastaneye başvurdu.

AMELİYAT SÜRECİ VE SONUÇLARI

Annesi, ameliyat süresi boyunca çocuğunun sürekli yorulduğunu ve ağrılarından dolayı sık sık rahatsızlandığını belirtti. Semra Ötün, çocuklarının yaklaşık 5.5 saat süren zorlu ameliyatta kateterin çıkarıldığını ve durumlarının oldukça kritik olduğunu bildirdi. “İki seçeneğimiz vardı. Ya açık kalp ameliyatı ya da çocuk ömür boyu o tele maruz kalacak,” açıklamasında bulundu.

SONUÇLAR VE AİLENİN DUYGULARI

Aram’ın kalp kapakçığında sorun olduğunu ifade eden Ötün, “Çok acılı günler geçirdik. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın,” dedi. Durumun ciddiyetini başında anlayamadığını, yaşananları gözleriyle gördükten sonra inandığını dile getiren Semra Ötün, yaşadıkları zorlukları ve kardeşime bağlı olan sağlık sorunlarını unutmayacaklarını söyledi.