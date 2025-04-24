Şırnak’ta Spor Festivali Gerçekleşti

FESTİVALİN KAPANIŞ GÜNÜ

Şırnak’ta gerçekleştirilen “2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali” sona erdi. Festival, Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25’inci kilometresindeki alanda Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığı tarafından düzenlendi. Üçüncü gün etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çevre köylerden gelen çocuklar için çeşitli eğlence parkurları ile zenginleştirildi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, etkinlikte rafting düzenledi, ayrıca Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü de kano turu gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önderliğinde yapılan ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk gibi etkinlikler, çocukların yoğun ilgisini çekti. Oyun parkurlarına katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

HALAYLA KAPANIŞ

Festivalin sona ermesiyle birlikte katılımcılar, hep birlikte halay çekerek bu keyifli etkinliği kutladı. Şırnak’ta gerçekleştirilen bu festival, doğa ve sporun bir arada buluştuğu önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.