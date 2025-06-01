Şırnak’ta Süt Günü Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle Şehri Nuh Anaokulunda bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte okul bahçesine getirilen bir kıl keçisi aracılığıyla öğrencilere süt sağımı uygulamalı olarak öğretildi. Görevliler eşliğinde bazı öğrenciler, keçi sağma deneyiminde bulundu.

SÜT ÜRETİMİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bu etkinliğin amacının süt üretiminin kaynağını tanıtmak ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Etkinlik, öğrencilerin keçiye olan ilgisiyle renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler, birlikte keyifli vakit geçirirken hayvancılıkla ilgili temel bilgileri yerinde öğrenme fırsatı buldu.

FARKINDALIK ARTIRILDI

Öğretmenler, etkinliğin çocukların tarım ve hayvancılığa yönelik farkındalıklarını artırdığını ifade etti. Etkinlik dolayısıyla veliler de Tarım İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.