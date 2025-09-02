Şırnak’ta TAKE Projesi ile Destek Verildi

ŞIRNAK’TA DESTEKLEYİCİ FİDE VE TOHUM DAĞITIMI

Şırnak’ta, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 19 çiftçiye 210 bin fide ve 73 kilogram tohum dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, bu proje ile Şırnaklı çiftçilere önemli bir destek sağlıyor.

DAĞITILAN FİDELER VE TOHUMLAR

İl genelindeki 19 üreticiye toplamda 210 bin 456 adet marul, beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli ve karnabahar fide ve 73 kilogram roka, tere, pazı ve maydanoz tohumu teslim edildi. Fide ve tohumların dağıtımı, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin’in katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte yapıldı.

PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ

Yetkililer, bu projenin tarım arazilerinin daha etkili ve verimli kullanılmasını sağladığını, ürün çeşitliliğini artırdığını ve çiftçilerin ekonomik kazançlarını yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor. Bu tür destekler, yerel tarımın güçlenmesine önemli katkılar sunuyor.