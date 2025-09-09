Şırnak’ta TAMP Kapsamında Tatbikat Yapıldı

DEPREM TATBİKATI ŞIRNAK’TA GERÇEKLEŞTİ

Şırnak’ta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD tarafından düzenlenen ve 740 personelin katıldığı bir deprem tatbikatı yapıldı. AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, Cizre ilçesindeki Havuzlu köyünde 7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği tasarlandı. Kent merkezi ve çevre ilçeler üzerinde yıkıma yol açan bu depremle ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda Dicle Mahallesi’ndeki eski Orman İl Müdürlüğü binasında kurulan tatbikat alanından, enkaz altındaki kişileri kurtarmak için ekipler görevlendirildi.

ARKA PLANDA 740 PERSONEL VE 60 ARAÇ

Diyarbakır, Muş, Erzurum, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Van, Bingöl, Şanlıurfa, Hakkari, Gaziantep, Bitlis, Malatya, Elazığ ve Şırnak’tan toplam 740 personelin yer aldığı ve 60 aracın katıldığı arama kurtarma faaliyetleri, depremden etkilenen bölgede başlatıldı. Ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Şırnak Valisi Birol Ekici ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Gabar Dağı’ndaki tatbikat alanında incelemelerde bulundu.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Basın mensuplarına açıklamalar yapan Vali Ekici, yaklaşık 740 personelin katılımıyla gerçekleştirdikleri bölgesel tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti. Türkiye’nin sık sık afetlerle karşılaştığına dikkat çeken Ekici, tüm dünya ülkelerinin afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Ekici, tatbikata katılan arama kurtarma ekiplerinin yeni teknolojik cihazlar kullandığını belirterek, “Can kaybının önlenebilmesi için ilk 24 saatte yapacağımız müdahaleler ve teknolojinin kullanımı son derece kritik. Nasıl müdahale edeceğimize dair yol ve yöntemlerimizi tekrar güncelledik ve bu tatbikatımızda kendimizi afetlere müdahale etmek üzere hazırladık” dedi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ VURGUSU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depreme de değinen Ekici, bu deprem sonrası yapılan harcamaların birçok ülkenin bütçesini aşabilecek düzeyde olduğunu belirtti. “Bu harcamalardan kaçınabilmek için hazırlıkları iyi yapmamız gerekiyor. Biz petrol şehrimiz ve arkamızda bulunan dağlarda günlük 80 bin varil petrol çıkarılıyor. Herhangi bir afet ya da olağanüstü durumda müdahale edebilmek için personelimizle birlikte hazırlık yapmış bulunmaktayız” ifadesini kullandı. Ekici, tatbikatın düzenlenmesinde destek veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’a teşekkür etti. Tatbikata, AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, TPAO Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin, AFAD il müdürleri ve kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.