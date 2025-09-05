Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

ŞIRNAK’TA ŞÜPHELİ ÖLÜM İNCELEMESİ

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Esenli köyü yakınlarında bir kişi, tarlada ağaca asılı halde bulundu. Alınan bilgilere göre, arazide asılı olan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi. Cumhuriyet savcısı da bölgeye gelerek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda, S.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma süreci başladı. Olayın kesin nedeni ve yaşanan durumun arka planı hakkında detaylı bilgi edinilmeye çalışılıyor.