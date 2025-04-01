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Şırnak’ta Taşlı Sopalı Kavga: 4 Yaralı

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Bu gece Şırnak’ın İdil ilçesinin Yeni Mahalle bölgesinde, iki grup arasında belli olmayan bir sebepten dolayı başlayan bir tartışma, hızla taş ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında K.T., M.S.T., M.İ. ve L.T. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Yaralılara uygulanan ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların durumlarının stabil olduğu belirtildi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılırken, iki şüpheli de gözaltına alındı.

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