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Şırnak’ta Taşlı Sopalı Kavga: Dört Yaralı

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Bu gece Şırnak’ın İdil ilçesinin Yeni Mahalle kısmında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir neden nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüşüyor.

YARALILARIN DURUMU

Kavga sırasında K.T., M.S.T., M.İ. ve L.T. yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendiriliyor. Yaralılara yapılan ilk müdahale sonrasında, İdil Devlet Hastanesi’ne götürülüyorlar. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor ve iki şüpheli gözaltına alınıyor.

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