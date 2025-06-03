Şırnak’ta Tatbikat Yapıldı, Yangın Söndürüldü

ŞIRNAK’TA GÜVENLİK TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak’ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 72 No’lu petrol arama sahasında toplam 130 personel ile kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından organize edilen bu tatbikatta, senaryoya göre petrol sahasındaki sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi sebebiyle yangın ve patlama olayları gerçekleşti.

YARALILARA MÜDAHALE VE YANGIN SÖNDÜRME

UMKE, yaralılara hızla müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Jandarma, tatbikatın yapıldığı alanda çevre güvenliğini sağlar iken, AFAD ekipleri kimyasal gaz kontrolü gerçekleştirdi. Çok sayıda kuruluştan ekipler, tatbikata destek verdi.

KATILIMCILAR BELLİ OLDU

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediyesi’nin itfaiye ve cenaze işlemleri ekipleri ile Turkish Petroleum International Company (TPIC) Bölge Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri de katılım gösterdi. Bu tür tatbikatlar, acil durum hazırlıklarını pekiştiriyor ve müdahale yeteneklerini geliştiriyor.