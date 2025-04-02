Şırnak’ta Tır Devrildi: 3 Yaralı

ŞIRNAK’TA TIR KAZASI

Şırnak’ın Kasrik beldesinde bir tırın şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, A.İ. yönetimindeki 06 CJJ 438 plakalı tır, Koçbeyi mevkiinde yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sürücü ile birlikte B.K. ve A.Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.