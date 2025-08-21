Şırnak’ta TIR kazası meydana geldi

KAZA DETAYLARI

Cizre ilçesinde, iki kardeşin kullandığı TIR’ların çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu 43 yaşındaki Mehmet Bilen yaşamını yitirdi. 33 yaşındaki kardeşi Fidayl Bilen ise yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde, Şırnak yolu üzerindeki Bozalan Polis Noktası girişinde gelişti.

KAZANIN SEBEBİ

Şırnak’tan Cizre yönüne doğru hareket eden Mehmet Bilen’in kullandığı 27 AAF 502 plakalı toz kömür yüklü TIR, önündeki kardeşi Fidayl Bilen’in kullandığı 73 DT 944 plakalı TIR’a çarptı ve sonrasında polis noktasının girişinde bulunan beton bariyerlere vurdu. Kaza sonucu Mehmet Bilen ağır yaralanırken, kardeşi Fidayl Bilen hafif yaralanmalarla durumu atlattı.

YARDIM VE TEDAVİ SÜRECİ

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri kaza mahalline yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı kardeşler, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak tedavi altına alınan Mehmet Bilen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bilen’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.