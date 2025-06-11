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Şırnak’ta Tır Şarampole Devrildi

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Şırnak’ta meydana gelen kaza sonucunda bir tır, şarampole devrildi. Olay, Şırnak-Cizre kara yolunda gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen tır, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli civarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik bir yamaçtan aşağı düştü.

TIR KABİNLERİ AYRI DÜŞTÜ

Kaza nedeniyle tırın kabini ve dorsesi birbirinden ayrıldı. Kazanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra tır sürücüsünü Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bilgisi verildi.

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