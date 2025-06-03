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Şırnak’ta Tırda 30 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

30 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak’ta bir tırda yapılan denetimlerde 30 kilogram metamfetamin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, kontrol noktasında gerçekleştirdikleri çalışmalarda bir tırı durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİNİN BAŞARILI TARAMASI

Yapılan aramada, narkotik köpeği “Hector” da yer aldı. Araçta gerçekleştirilen incelemede, tırın dingilinin üzerinde ve yağ deposunda gizlenmiş toplamda 30 kilogram metamfetamin içeren 12 paket tespit edildi. Tırın sürücüsü A.E., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu olay, uyuşturucu ile mücadeledeki çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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