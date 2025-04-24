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Şırnak’ta Toz Taşınımı Etkili Oldu

ŞIRNAK’TA ETKİLİ TOZ TAŞINIMI

Şırnak’ta toz taşınımı etkili olmaya başladı. Cudi ve Gabar dağları, kent merkezinden görünmez hale geldi. Araçlar ve balkonlar tozla kaplanmış durumda. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, değerlendirme ve uydu verilerine dayanarak bu durumu önceden bildirmişti.

TOZ BULUTU ETKİLERİ SÜRÜYOR

Toz bulutu nedeniyle, Cudi ve Gabar dağları, kente olan görselliğini kaybetti. Araçlar dışındaki yüzeyler ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Meteoroloji verilerine göre, toz taşınımının yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

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