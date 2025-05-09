Şırnak’ta Trafik Haftası Bilgilendirmesi Yapıldı

TRAFAK HAFTASI KAPSAMINDA BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

Şırnak’ta “Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası” çerçevesinde trafik kazalarının önlenmesine yönelik başlatılan bilinçlendirme çalışmalarına hız verildi. İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda, Cumhuriyet Meydanı’nda trafik güvenliği temalı dijital panolar aracılığıyla videolar ve görseller yayınlandı. Ayrıca, uygulama noktalarında yer alan yaşam tünellerinde vatandaşlara kısa bilgilendirme videoları gösterildi. Şehirlerarası otobüs terminalinde ise yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra, şehir stadyumunda “Bir Kural, Bir Ömür” yazılı pankartla spor etkinlikleri esnasında toplumsal farkındalık artırılması amaçlandı. Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında misafir edilen öğrencilere de trafik güvenliği hakkında bilgi verildi.

KAZA ORANLARINDA CİDDİ ZARARLAR SÖYLENİYOR

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Metin Bektaş, her yıl meydana gelen trafik kazalarının ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğini, ayrıca vatandaşların vücut bütünlüğünde de önemli kayıpların yaşandığını aktardı. Bektaş, “Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk haftasında ‘Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en çok meydana geldiği alanlardan birisi de trafiktir. Trafikte birçok vatandaşımız maddi ve manevi kayıplar yaşamaktadır. Bütün bu yaşanan kazalarda devletimiz birçok önlem almaktadır. Trafik kazalarını önlemek amacıyla ekiplerimiz güzergahlarda sürekli bilgilendirme ve denetim çalışmalarına devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.

DİJİTAL PLATFORMDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Cumhuriyet Meydanı’nda dijital panolarda trafik güvenliği ile ilgili videolar ve fotoğraflar yayınlandığını belirten Bektaş, “Kapama sanayi noktamızda, uygulama noktalarımızda yaşam tünellerinde vatandaşlara bilgilendirme amacıyla kısa videolar izlettik. Denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz dahilinde şehirlerarası otobüs terminalinde vatandaşlarımızı emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirdik. Şehir stadyumunda ‘Bir Kural, Bir Ömür’ pankartını açarak toplumsal bilinçlendirme sağlama amacı güttük. Emniyet Müdürlüğü binamızda öğrencileri de ağırlayarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdik” diye konuştu.