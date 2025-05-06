Şırnak’ta Trafik Haftası Eğitimi Yapıldı

ŞIRNAK İDİL’DE TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Şırnak’ın İdil ilçesinde “Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere trafik kurallarını öğretecek bir eğitim düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikte, Turgut Özal Özel Eğitim Anaokulu, Turgut Özal Anaokulu ve Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında çeşitli bilgiler verildi.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Eğitim sırasında öğrenciler, güvenli bir şekilde nasıl karşıya geçmeleri gerektiği, kırmızı ışıkta yapılması gerekenler, emniyet kemerinin kullanımının önemi, ön koltukta oturabilecekleri kişiler, trafik terimleri ve onların anlamları gibi konularda bilgilendirildi. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de eğitim programına aktif olarak katıldı.