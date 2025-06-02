Şırnak’ta Uyuşturucu, Kaçakçılık Üzerine Operasyonlar Yapıldı

ŞIRNAK’TA UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Şırnak’ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş konularında gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi hakkında işlem yapıldı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri, 24-30 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu, asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonlar sırasında çeşitli yasadışı malzemeler ele geçirildi. Bu malzemelerin arasında, 300 litre motorin, gümrük kaçağı olan 8 bin 11 paket sigara, 668 elektronik sigara, 4 cep telefonu, 42 kilogram çay, 28 kilogram nargile tütünü, 620 puro, 306 ayakkabı, 110 güneş gözlüğü, 90 oyuncak, 20 termos, 7 klima, 251 inşaat malzemesi, 3 kaynak makinesi, 23 el feneri, 690 küpe, 6 elektronik eşya ve 190 araç yedek parçası bulunuyor. Bu süreçte yakalanan 20 kişi, ilgili birimlerle birlikte gereken işlemlere tabi tutuluyor.