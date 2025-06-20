Şırnak’ta Yanan Cipte Sürücü Hayatını Kaybetti

ŞIRNAK İLÇESİNDE YANGINLARDA BİR CAN KAYBI

Şırnak’ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipteki sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Gültepe köyü yakınlarında Irak uyruklu A.D. tarafından kullanılan 11 Z 53670 plakalı cipin motor kısmı, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevlerin hızla büyümesiyle birlikte, sürücü aracın içinde mahsur kaldı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cipteki sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.