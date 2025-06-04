Şırnak’ta YEDAM’da Psiko Sosyal Destek

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN ÜCRETSİZ DESTEK HİZMETİ

Şırnak’ta bağımlılıkla mücadele edenlere destek veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), son dört yılda 234 danışan ve aileleriyle görüşme sağladı. 2019 yılında kurulan merkez, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylere ücretsiz hizmet sunuyor.

GİZLİLİK VE ETKİLİ TEDAVİ PLANI

YEDAM’da çalışan sosyal hizmet uzmanı Beşire Çelebi Şen, bağımlılıktan kurtulmak için başvuran kişilerin bilgilerini hiçbir kurum veya kuruluşla paylaşmadıklarını belirtti. Bu durumun, danışanların tedaviye yönelmelerinde olumlu etkisi olduğunu söyledi. Şen, bağımlı bireylerin merkeze ilk geldiklerinde uzman klinik psikologlar tarafından değerlendirdiğini ve bireylerin risk durumuna göre özel bir tedavi planı hazırlandığını belirtti. “En az 6 ay 1 yıl boyunca her hafta 45 dakika psikoterapi takip görüşmeleri yapıyoruz.” diyen Şen, bağımlılığın bir aile hastalığı olduğunu vurgulayarak, aile görüşmelerinin de yapıldığını ifade etti.

BİREYSEL GELİŞİM İÇİN ATÖLYELER

Merkezde, bireylerin yaşam becerilerini yeniden kazanmaları için spor, gastronomi, grafik tasarım ve el sanatları gibi çeşitli atölyeler bulunduğunu kaydeden Şen, “Danışanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama, riskli ortamlardan uzak tutma ve meslek edindirme faaliyetleri ile danışanın tedavi sürecine devam etmesini amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu. Şırnak YEDAM olarak son dört yılda 234 kişiye destek verdiklerini ve yaklaşık 1800 görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.